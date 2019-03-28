Başkan Erdoğan, Ülkü Ocakları’nın çay davetine icabet etti 28.03.2019 22:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisince Çubuk'ta Atatürk Parkı'nda düzenlenen mitingin ardından Ülkü Ocakları'nın İlçe Başkanlığı'na sürpriz bir ziyarette bulundu. Erdoğan, burada gençlerle çay içip sohbet etti.