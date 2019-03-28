Haberler Web TV Başkan Erdoğan, Ülkü Ocakları’nın çay davetine icabet etti

Başkan Erdoğan, Ülkü Ocakları’nın çay davetine icabet etti

28.03.2019 22:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisince Çubuk'ta Atatürk Parkı'nda düzenlenen mitingin ardından Ülkü Ocakları'nın İlçe Başkanlığı'na sürpriz bir ziyarette bulundu. Erdoğan, burada gençlerle çay içip sohbet etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları