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Başkan Erdoğan 'Ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur!'

23 Aralık 2018, Pazar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.


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