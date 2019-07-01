Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da önemli açıklamalarda bulundu. Japon iş adamlarının Türkiye'ye yaptığı yatırımları değerlendiren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Japon iş adamlarından daha fazla yatırım temenni ettiğini belirtirken, yabancı yatırımcıya güven mesajı verdi. Başkan Erdoğan, yeni Japon imparatoru Naruhito'nun Ekim ayında düzenlenecek devir teslim törenine de katılabileceğini açıkladı.
Başkan Erdoğan: Ülkemizde daha fazla yatırımcı görmek istiyoruz01.07.2019 05:34
- Başkan Erdoğan: Ülkemizde daha fazla yatırımcı görmek istiyoruz
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