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Başkan Erdoğan: Ülkemizde daha fazla yatırımcı görmek istiyoruz

01.07.2019 05:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da önemli açıklamalarda bulundu. Japon iş adamlarının Türkiye'ye yaptığı yatırımları değerlendiren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Japon iş adamlarından daha fazla yatırım temenni ettiğini belirtirken, yabancı yatırımcıya güven mesajı verdi. Başkan Erdoğan, yeni Japon imparatoru Naruhito'nun Ekim ayında düzenlenecek devir teslim törenine de katılabileceğini açıkladı.


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