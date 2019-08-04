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Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı: 94 ruhu ile çalışacak 2071 vizyonu ile projelerimize yön vereceğiz

04.08.2019 23:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirdiği açılışların ardından akşam saatlerinde katıldığı AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan katıldığı yemek sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video paylaştı. Erdoğan paylaştığı videonun açıklamasında,"Ne köklerimizden kopacağız ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. 94 RUHU ile çalışacak, 2071 VİZYONU ile projelerimize yön vereceğiz." ifadelerine yer verdi.


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