Başkan Erdoğan Twitter'dan duyurdu! Büyük gün bugün... 30 Ocak 2019, Çarşamba

AK Parti Seçim Manifestosu Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 60 sayfadan oluşan seçim beyannamesinin ana temasını; 16 yılda AK Parti'nin belediyecilik anlayışı, yerel yönetimlerde belediyeciliğin önemi ve manifestonun ana başlıklarının geniş anlatımı oluşturacak.

Seçim sloganlarının, 'insan odaklı' mesajlar içerdiği, seçim şarkılarının ise gönüllere dokunan sözlerden seçildiği belirtildi. Biri hareketli olmak üzere 5 ayrı seçim şarkısının yanı sıra 8 ayrı seçim sloganının tanıtımının da MYK toplantısında yapıldığı öğrenildi.



BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

AK Parti tarafından 2019 yerel seçimleri için "2023 Vizyonu" ve "Gönül Belediyeciliği" vizyonu teması ile oluşturulan manifestoda, "Komşuluk ilişkilerini yaşatan, çevreye duyarlı, güvenli ve akıllı şehirler" hedeflerinin yanı sıra "Şeffaf Belediyecilik" vurgusu da yapılacak.

Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda hayvan haklarının yanı sıra sıfır atık projesi kampanyasına da yer verilecek. Seçim kampanyası süresince çevreci hassasiyetlerle çalışmalar yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak günü Ankara Spor Salonu'na girdiği esnada yerel seçimlere yönelik hazırlanan yeni seçim şarkısıyla salondakileri selamladıktan sonra AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik hazırlanan manifestosunu ve yeni sloganlarını açıklayacak.

Programda, 81 ilin belediye başkan adayları il il sahneye davet edilerek, fotoğraf çekimi gerçekleştirilecek.

AK Parti teşkilatlarının seçim süresince kullanacağı seçim kılavuzu da Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandıktan sonra tüm teşkilatlara dağıtılacak. Seçim kılavuzu ve materyaller parti teşkilatlarıyla elektronik ortamda da paylaşılacak.

Öte yandan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve belediyecilik anlayışını konu alan iki film de gösterilecek.