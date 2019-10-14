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Başkan Erdoğan Twitter hesabından paylaştı: Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez

14.10.2019 22:54

Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabından, bugün Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'nda yaptığı açıklamaları paylaştı. Başkan Erdoğan'ın üstüne basa basa söylediği 'Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez'' sözü bir kez daha milyonların takdirini topladı. İşte Başkan Erdoğan'ın tıklanma rekorları kıran o paylaşımı...


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