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Başkan Erdoğan: Tuzla'da 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak Biyoteknoloji vadisini kuruyoruz

24.03.2019 16:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kuruyoruz. Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok katma değerli ürün üretilecek 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak." dedi.


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