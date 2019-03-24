Başkan Erdoğan: Tuzla'da 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak Biyoteknoloji vadisini kuruyoruz 24.03.2019 16:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kuruyoruz. Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok katma değerli ürün üretilecek 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak." dedi.