Başkan Erdoğan: Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz 30.05.2019 15:04

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'ni açıklayan Başkan Erdoğan, "Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz." dedi.