Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek 16.03.2019 17:58

Başkan Recep Erdoğan, Gaziosmanpaşa mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Türkiye'nin yükselişi elbette bazılarının zoruna gidecek. Top oynayan Filistinli çocukları Gazze sahilinde bombalayanlar elbette bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olacak. Ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar biz asla geri adım atmayacak. Asla pes etmeyeceğiz Bize saldıran Haçlı bozuntularına, bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum: Başaramayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz.'' dedi.