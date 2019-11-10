Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde konuşan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin asıl gücü ne topu, ne tüfeği, ne süngüsüdür. Türkiye'nin asıl gücü şu insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir. Teröristlerin inlerine gireceğiz demiştik. İnlerine girdik. Şimdi kaçacak delik bulamıyorlar." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin asıl gücü... |Video10.11.2019 18:30
- Başkan Erdoğan: Türkiye'nin asıl gücü... |Video
- Beş metre yüksekten bahçeye uçtu! 2 yaralı var
- Dev tatbikat başladı, Türk savaş gemileri Akdeniz'e indi | Video
- İstanbul'da acı olay! Oğlunun nikahına giderken hayatını kaybetti
- Başkan Erdoğan'dan Osmanlı'ya hareket edenlere karşı sert çıktı: Cehalettir gaflettir!
- Başkan Erdoğan: Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet'i istismarcı zihniyete terk etmeyeceğiz
- Başkan Erdoğan ve devlet erkânından Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret
- 2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı
- TEM otoyolunda bir otobüs alev aldı! Trafik durma noktasına geldi!
- Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı
- Metin Feyzioğlu A Haber canlı yayınında açıkladı! CHP'nin başına geçecek mi?
- Vicdansızlık! Hatay'da 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.