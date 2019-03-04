Başkan Erdoğan: Türkiye gerçek manada ekonomik bağımsızlığına kavuştu 04.03.2019 18:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''ürkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti olmuştur. Türkiye gerçek manada ekonomik bağımsızlığına kavuştu. Bu son 17 yılda hayata geçirdiğimiz reformların sonucudur. Ülkemiz kimseye muhtaç olmadan en ağır ekonomik saldırıları göğüsleyebiliyorsa bu AK Parti'nin başarısıdır. Bay Kemal 'kuyruk başladı' diyor. Bay Kemal bu kuyruklar yokluk, ağ, benzin, gazyağı kuyruğu değil varlık kuyularıdır.'' dedi.