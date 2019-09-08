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Başkan Erdoğan, Türkiye - Andorra maçında A Milli Takımı yalnız bırakmadı

08.09.2019 00:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Andorra ile yaptığı kritik mücadelede millileri yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan'a, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.


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