Başkan Erdoğan, Türkiye - Andorra maçında A Milli Takımı yalnız bırakmadı 08.09.2019 00:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Andorra ile yaptığı kritik mücadelede millileri yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan'a, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.