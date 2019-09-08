Başkan Erdoğan, Türkiye - Andorra maçında A Milli Takımı yalnız bırakmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Andorra ile yaptığı kritik mücadelede millileri yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan'a, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye - Andorra maçında A Milli Takımı yalnız bırakmadı08.09.2019 00:07
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