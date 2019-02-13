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Başkan Erdoğan: Türk siyaseti açısından utanç verici sahnelere şahit oluyoruz

13.02.2019 16:55

Mamak'ta toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. 3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici sahnelere şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor." dedi.


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