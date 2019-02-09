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Başkan Erdoğan Türk gemicilik sanayi 16 senede yeniden şaha kalkmıştır

09.02.2019 12:00

Başkan Erdoğan: ''Elbette devletimizin de teşvik ve destekleriyle Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır'' dedi.


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