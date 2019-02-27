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Başkan Erdoğan Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'i Külliye'de kabul etti

27.02.2019 17:50

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner Ankara'ya geldi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Kushner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.


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