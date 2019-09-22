Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü 22.09.2019 23:16

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası yürüten Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.