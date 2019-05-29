Haberler Web TV Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

29.05.2019 18:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinde, S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları