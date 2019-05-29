Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinde, S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi.
Başkan Erdoğan Trump ile görüştü29.05.2019 18:51
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