Başkan Erdoğan Trump ile görüştü 29.05.2019 18:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinde, S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi.