Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'yi seviyorum! Obama adil davranmadı, S-400 geriliminde Erdoğan'ın hatası yok." ifadelerini kullandı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün A Haber canlı yayınına bağlanarak Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendirdi. İşte Murat Akgün'ün konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesini Murat Akgün değerlendirdi: Görüşme sonuçlarını yakın ve orta vadede göreceğiz!29.06.2019 13:13
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