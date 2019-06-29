Başkan Erdoğan- Trump görüşmesi 29.06.2019 08:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddelerini ise S-400 gerilimi ve Suriye ile Münbiç'teki son gelişmeler oluşturdu. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.