Başkan Erdoğan: "TOKİ vasıtasıyla şehircilik hamlesi başlattık" 08 Kasım 2018, Perşembe

Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız en büyük kaybımızdır. Sahip olduğumuz kadim mirasın hala tam anlamıyla farkında olamadığımızı düşünüyorum. Bu ekip genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla daha çok çalışacak. TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşa ederek özel sektöre de örnek olan bir şehircilik hamlesi başlattık. İmar barışı ile 13 milyon kişinin devlet ile olan ihtilafını çözmeye çalışıyoruz. Bu süreçte birilerinin bunu fırsata çevirmesine de göz yummuyoruz..