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Başkan Erdoğan: Terörün belini çok kısa zamanda kıracağız

03.05.2019 17:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Yerli savunma sanayiindeki güç bize başarıyı getirdi. Terörle mücadelede başarı artarak devam ederken inşallah terörün belini çok kısa zamanda kıracağız. Dünyanın en kanlı terör örgütlerini yerle yeksan etmiş bir ülkeyiz'' dedi.


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