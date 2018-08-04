Yol Durumu
  • Anasayfa
  • Web TV
  • Başkan Erdoğan: Teröristleri parlamentoya sokanlar hesap verecek

Başkan Erdoğan: Teröristleri parlamentoya sokanlar hesap verecek

04 Ağustos 2018, Cumartesi

Teröristleri parlamentoya sokmak için destekleyenler de bunların hesabını verecekler.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları