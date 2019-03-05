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Başkan Erdoğan teröristlere arka çıkan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı

05.03.2019 13:21

Sancaktepe Mitingi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" diyen Kılıçdaroğlu'na "İnsanlarımız şehit oldu hala YPG'yi savunuyor." diyerek sert çıktı.


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