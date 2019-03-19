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Başkan Erdoğan: Terörist senatör ne diyorsa CHP'nin başındaki de aynı şeyleri söylüyor

19.03.2019 18:27

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası skandal sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, "Terörist senatör ne diyorsa CHP'nin başındaki de aynı." dedi.


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