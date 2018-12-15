Başkan Erdoğan: "Terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır" 15 Aralık 2018, Cumartesi

Avrupa Komisyonu başta olmak üzere uluslararası kuruluşların araştırmalarına göre, ülkemizde yargıya olan güvenin oldukça yüksek bir seviyede seyrettiği görülüyor. Milletimizin büyük bir bölümü, anlaşmazlıklarını yargı kanalıyla çözmeyi tercih ediyor. Geçmişte önce vesayet güçleri ardından FETÖ tarafından yıpratılan adalet sistemimiz milletimizin gönlündeki yerini korumaya devam ediyor. Ülkemiz ve yargımız böylesine ölümcül bir virüsten temizlenmişken, yargının güvenilirliğini sorgulamak terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır. Ülkemizde artık adalet sistemi, sadece ve sadece Türk milleti adına görev yapacaktır. Bay Kemal egemenlik kayıtsız şartsız değil mi? 20 Temmuz'da OHAL kararını meclis aldı. Sana mı soracaktı? Kararı alan TBMM, iş bitmiştir. Bu zat kendisinin de içerisinde olduğu TBMM'nin iradesini darbe olarak niteliyor. Bunların milletin temsilcilerine saygısı bu kadardır.