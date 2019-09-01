Haberler Web TV Başkan Erdoğan telsizden balıkçılara seslendi

Başkan Erdoğan telsizden balıkçılara seslendi

01.09.2019 08:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de düzenlenen balık sezonu açılış töreninin ardından, Azizler II Teknesi'ne binerek telsizden balıkçılara bereketli bir sezon diledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları