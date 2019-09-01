Başkan Erdoğan telsizden balıkçılara seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de düzenlenen balık sezonu açılış töreninin ardından, Azizler II Teknesi'ne binerek telsizden balıkçılara bereketli bir sezon diledi.
Başkan Erdoğan telsizden balıkçılara seslendi01.09.2019 08:27
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