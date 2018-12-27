Başkan Erdoğan: "Tasarruf ettik, hizmet götürdük" 27 Aralık 2018, Perşembe

Gücünü ve meşruiyetini sandıktan alan milletin temsilcileri olarak sadece sizin ne dediğinize bakmakla mükellefiz. Attığımız her adımda milletimizden aldığımız desteğin hakkını vermeye çalışıyoruz. Yeni yönetim sisteminin ilk bütçesi Meclis'te kabul edildi. Her 100 liranın 86 lirası faiz ödemelerine gidiyordu. Bu oranı yüzde 10'lara kadar düşürdük. Buradan ettiğimiz tasarrufla Cumhuriyet tarihinde yapılanların üstünde bir hizmet götürdük. Geldiğimizde 25 havalimanı vardı ama şimdi 56 havalimanı var. En uzak yerde yarım saat 45 dakikada havalimanlarına ulaşabiliyoruz. Hastanesi, üniversitesi olmayan ilimiz yok.