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Başkan Erdoğan tarihi projenin adını açıkladı

31 Ekim 2018, Çarşamba

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, "İlk adımı bugün atıyoruz. Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugün ayrıca bu projemizin de ismini ilan ediyoruz. SİPER." dedi.


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