31 Mart yerel seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. Başkan Erdoğan tarihi anısını ilk kez anlattı....
31 Mart yerel seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. Başkan Erdoğan tarihi anısını ilk kez anlattı....
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