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Başkan Erdoğan tarihi anısını ilk kez anlattı

27.03.2019 22:17

31 Mart yerel seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. Başkan Erdoğan tarihi anısını ilk kez anlattı....


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