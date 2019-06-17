Başkan Erdoğan: Tarih zalimleri asla unutmayacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehit olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada,"Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir. Tarih onu cezaevine atıp, idamla tehdit edenleri ve şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır. " ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Tarih zalimleri asla unutmayacaktır17.06.2019 22:34
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