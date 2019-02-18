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Başkan Erdoğan: Tanzim satışları gerekirse 81 ilde yaparız

18.02.2019 15:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan: "Tanzim satışları genişletiyoruz. Seçim sonrası bu mantık devam ederse bu işi 81 vilayetin tamamında uygulamaya koyacağız" dedi.


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