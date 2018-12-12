Başkan Erdoğan: "Talimatını buradan tüm kurumlarımıza veriyorum" 12 Aralık 2018, Çarşamba

Bu süreçte çok acil olmayan hiç bir ürünün hiçbir malzemenin yurt dışından ithal edilmemesi talimatını buradan tüm kurumlarımıza veriyorum. Bizi kimseye muhtaç etmeyin. Bu millet bunu yapar. Türkiye savunma sanayinde tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi üretebilir hale gelene kadar durmayacağız. Türkiye'nin Savunma Sanayi'nde olan çalışmaları zorunlu olan çalışmalardır. Ne zaman ülke olarak başımız dara düştüyse ciddi bir ambargoya maruz kaldık. Terörle mücadelemizin her safhasında bu tecrübeyi acı bir şekilde yaşadık. Geride bunu destekleyecek gücünüz yoksa diğer her şey sadece sizi oyalayan birer araca dönüşebiliyor. Kuru laftan başka bir şey elinize geçmiyor.