Başkan Erdoğan: Talimatı verdim ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak 15.02.2019 17:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda konuştu. Kapadokya bölgesinde peribacalarının dibinde inşa edilen otelle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı verdim, peribacalarında ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak" dedi.