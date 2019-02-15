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Başkan Erdoğan: Talimatı verdim ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak

15.02.2019 17:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda konuştu. Kapadokya bölgesinde peribacalarının dibinde inşa edilen otelle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı verdim, peribacalarında ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak" dedi.


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