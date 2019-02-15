Başkan Erdoğan: Talimatı verdim ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda konuştu. Kapadokya bölgesinde peribacalarının dibinde inşa edilen otelle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı verdim, peribacalarında ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak" dedi.
Başkan Erdoğan: Talimatı verdim ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak15.02.2019 17:28
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