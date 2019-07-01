Başkan Erdoğan talimatı verdi! Çakarlar sönecek, konvoy kısalacak! (Video) 01.07.2019 18:23

Vatandaşların devlet yöneticileri içi yol kesilmesi ve çakarlarla ilgili şikayeti artınca harekete geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti üst düzey yöneticileri, eski bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da dahil çakarlı araç kullanılmamasını istedi. Acil durumlar ve trafiğin yoğun olduğu zamanlar dışında yollar da kesilmeyecek. Devlet yöneticilerinin konvoyları da küçülecek.

Vatandaşın trafikte çakarlı araç ve yol kesme rahatsızlığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, çakarlı araç kullanımı ve makam araçlarının rahat geçişi için yolların kesilmesi sebebiyle vatandaşın rahatsızlığı gündeme geldi. Kurmaylar, seçim çalışmalarında vatandaşlardan bu yönde şikayet ve tepki aldıklarını Erdoğan'a aktardı.

KONVOYLAR KISALACAK

Bazı eski bakan ve milletvekillerinin araçlarında hala çakar lamba kullandığı yönündeki eleştiriler de toplantıda dile getirildi. Haber7'nin haberine göre Erdoğan'ın bundan sonra AK Parti kurmayları, belediye başkanları, eski bakan ve milletvekilleri dahil kimsenin çakarlı araç kullanmamasını istediği öğrenildi. Acil durumlar ve trafiğin yoğun olduğu zamanlar dışında yollar da kesilmeyecek. Devlet yöneticilerinin konvoyları da küçülecek.

İLK ERDOĞAN UYGULADI

Konvoydaki araç kalabalığı heyette yer alan danışman ve diğer bürokratların kullanacağı toplu servis ile en aza indirilecek. Bu konuda kurmaylarına kesin talimat verdiği öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce bir grup toplantısı çıkışında danışmanlarına "Havaalanına giderken arkamızda sayısız araç oluyor. Neden herkes ayrı araçlara biniyor? Herkes iki minibüste toplansın" diye uyarıda bulunmuştu. En son G-20 zirvesi için Japonya'ya giden Erdoğan'ın geçişinde Ankara-Esenboğa yolu trafiğe kapatılmadı.