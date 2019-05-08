Haberler Web TV Başkan Erdoğan talimatı verdi! 23 Haziran'da sandıklar onlara emanet

Başkan Erdoğan talimatı verdi! 23 Haziran'da sandıklar onlara emanet

08.05.2019 10:16

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece kurmaylarıyla bir araya geldi. Erdoğan, kurmaylarına önemli uyarılarda bulundu.


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