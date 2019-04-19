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Başkan Erdoğan talimat verdi! Ramazan ayında gıda fiyatları düşecek

19.04.2019 10:43

Başkan Erdoğan’ın “Talimat verdim pahalı satışı önleyeceğiz” açıklamasına ilişkin konuşan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında gıda fiyatlarının düşeceğini söyledi. Palandöken, “Vatandaş tedirgin olmasın. Tanzim satışları artık esnaf yapacak. Fiyat istikrarı sağlanacak” dedi.


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