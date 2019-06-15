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Başkan Erdoğan Tacikistan'da! Putin ve Ruhani ile görüştü

15.06.2019 11:24

Tacikistan'da önemli temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan, Duşanbe'de Tacikistan, Rusya, İran ve Çin devlet başkanlarıyla görüştü.
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