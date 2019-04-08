Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Suriye'ye operasyon için tamamen hazırız

Başkan Erdoğan: Suriye'ye operasyon için tamamen hazırız

08.04.2019 10:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda. Sınır boyundaki olması gereken her şey işle hazır konumdayız. Sır cüme aynen masada bir gece ansızın gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Başbaşa görüşmemizde ele alacağımız konulardandır.'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları