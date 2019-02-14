Soçi'de düzenlenen Suriye zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan: ''Suriye'ye beklenen insani yardım gelmiş değil. Bizim kendi bütçemizden yaptığımız harcama 35 milyar doları bulmuştur. 310 bin mülteci geri dönmüştür. Ama bizde 3,6 milyon mülteci vardı. Bu kadarı geri döndü. Geri dönüşleri hızlandırmak için barışın burada sağlamak lazım.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Suriye'ye beklenen insani yardım gelmiş değil14.02.2019 18:37
- Başkan Erdoğan: Suriye'ye beklenen insani yardım gelmiş değil
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