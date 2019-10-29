Başkan Erdoğan: Suriye'de bizden başka herkesin öncelikli amacı petrol 29.10.2019 20:10

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan Külliye'de önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nı hatırlatan Erdoğan,"Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol olduğu ortaya çıkmıştır. Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, can, kardeş gören tek ülke Türkiye'dir." dedi.

"SURİYE'YE BAKTIĞINDA SADECE İNSAN GÖREN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol olduğu ortaya çıkmıştır. Bir damla petrolü bir damla kandan önemli olduğunu gören anlayışla tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, can, kardeş gören tek ülke Türkiye'dir. Biz insan, Müslüman ve Türk olmanın gereği bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Asla çocuklarımızın yüzünü kızartacak bir yanlışa düşmeyeceğiz. Ecdadımız bize bırakınız hakim rengini, kıyısında, köşesinde dahi soykırım, sömürü zulüm olmayan adaleti devlet toplum hayatına yerleştiren tertemiz miras bırakmıştır.

"BU TOPRAKLARDA BAŞIMIZ DİK YAŞAMAYI BAŞARDIK"

Avrupa'dan Kafkasya'ya kadar zulme uğramış bizden başka millet yoktur. Rahmetli Aliye İzzetbegoviç'in 'Biz savaşı öldüğümüz gün değil, düşmanlarımıza benzediğimiz gün kaybederiz' sözü duruşumuzun en yalın ifadesidir. Biz asla onlar gibi olmayacağız. Kendimiz gibi davranmaya devam edeceğiz. Biz bu sayede 2200 yıllık kesintisiz devlet olma geleneğine sahip olmayı başardık. İslam medeniyetinin en güçlü temsilcisi olarak kalmayı başardık. Bin yıldır yaşadığımız coğrafyada daha derine inen kökler salmayı başardık. Petrolümüz, doğalgazımız, kaydadeğer başka doğal kaynağımız, sömürgemiz olmadığı halde başımız dik yaşamayı başardık bu topraklarda.

"MİLLETİMİZ TEK YÜREK, TEK YUMRUK OLDUĞUNU SÜRDÜRMEKTEDİR"

Biz hep önce insan dedik. Öyle demeye de devam edeceğiz. Rabbim bizi hak, adalet, vicdan, ahlak yolundan ayırmasın diyorum. Türkiye'nin gücü, bekası sözkonusu olduğunda birlik,beraberlik, kardeşlik içinde hareket edebilme kabiliyetinden geliyor. Doğrudan ülkemize saldırmakla hedeflerine ulaşamayanlar her fırsatta asıl gücümüzü yani milletimizin birliğini, beraberliğini hedef alıyor. Barış Pınarı milletimizin içine fitne sokarak, ülkemizi zaafiyete uğratma çabaları beyhudedir. Milletimiz bağımsızlığına ve geleceğine yönelik her türlü tehdit karşısında tek yürek, tek yumruk olmayı sürdürmektedir.

"BU MİLLET GÜVENLİ VE MÜREFFEH YAŞAMAYA LAYIKTIR"

Her dönemde olduğu gibi günümüzde de kimi gafletten kimi bilinçli şekilde ülkesinin, milletinin karşısında yer alanlar vardır. Hamdolsun bunların sayıları çok azdır milletimizde ciddiye alınacak karşılığı yoktur. Öyleyse bir olmaya, iri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam ettikçe Allah'ın izniyle bizi hiçbir engel, hiçbir güç durdurumaz. Bu anlayışla Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 2023 için çok önemli hedefler belirledik. Ne zaman olursa olsun 2023 hedeflerimizin her birine ulaşmakta kararlıyız. Hem kendi vatandaşlarımız hem de gözünü ve gönlünü Türkiye'ye yöneltmiş kardeşlerimiz için mecburuz. Bu millet güvenli ve müreffeh bir ülkede yaşamaya layıktır.