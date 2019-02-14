Başkan Erdoğan Suriye halkı bizden sevindirici haberler bekliyor

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu 3'lü zirve sonrası liderler açıklama yaptı. Putin ve Ruhani, bölgede terörün sonlandırılması çağrısı yaptı, Başkan Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı: "Biz nasıl akan kanı durdurmak için mücadele ediyorsak, başkaları da o kanın akması için çalışmaya devam ediyor. Suriye halkı bizden sevindirici haberler bekliyor, zirve sonrası müjde vereceğimize inanıyorum.".
Başkan Erdoğan Suriye halkı bizden sevindirici haberler bekliyor14.02.2019 16:43
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