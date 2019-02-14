Başkan Erdoğan Suriye halkı bizden sevindirici haberler bekliyor 14.02.2019 16:43

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu 3'lü zirve sonrası liderler açıklama yaptı. Putin ve Ruhani, bölgede terörün sonlandırılması çağrısı yaptı, Başkan Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı: "Biz nasıl akan kanı durdurmak için mücadele ediyorsak, başkaları da o kanın akması için çalışmaya devam ediyor. Suriye halkı bizden sevindirici haberler bekliyor, zirve sonrası müjde vereceğimize inanıyorum.".