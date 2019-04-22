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Başkan Erdoğan, Sri Lanka’da ölen mühendisin babasıyla görüştü

22.04.2019 17:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'da meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden mühendis Serhan Selçuk Nariçi'nin (34) acılı babasına taziye dileklerini iletti.


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