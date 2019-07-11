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Başkan Erdoğan: Srebrenitsa soykırımı tarih boyunca asla unutulmayacak

11.07.2019 17:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan #Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımı nedeniyle mesaj yayınladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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