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Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: AK Parti Türkiye'nin partisidir

26.07.2019 17:35

Başkan Erdoğan'ın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "AK Parti, Türkiye'nin partisidir" temalı video paylaşım, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Video Erdoğan'ın "Seferle mükellef olduğumuz bu davayı zafere ulaştırana kadar, nesiller boyu mücadelemizi sürdüreceğiz." sözleriyle sona erdi.


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