Başkan Erdoğan son kararı verdi! İşte 19 Mayıs 1919'un 100. yıl logosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılacak logoyu belirledi.
Başkan Erdoğan son kararı verdi! İşte 19 Mayıs 1919'un 100. yıl logosu20.04.2019 16:35
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