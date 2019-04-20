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Başkan Erdoğan son kararı verdi! İşte 19 Mayıs 1919'un 100. yıl logosu

20.04.2019 16:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılacak logoyu belirledi.


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