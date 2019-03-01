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Başkan Erdoğan: Sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız

01.03.2019 14:24

Başkan Erdoğan, Ardahan mitinginde halka hitap ediyor. Başkan Erdoğan, ''Fiyatlar bir anda tanzim satışlarla yüzde 50 düştü. Biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. Fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız'' dedi.


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