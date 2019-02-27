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Başkan Erdoğan: Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım...

27.02.2019 01:59


Başkan Erdoğan, 65. doğum günü vesilesiyle kendisini kutlayan vatandaşlar için duygusal bir mesaj yayınladı. Doğum gününü kutlayan vatandaşlara şükranlarını sunan Erdoğan, "Sizlere hizmet benim için Rabbimin en büyük lütfudur, sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım" dedi.
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