Başkan Erdoğan: Siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz 14.03.2019 16:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Yenimahalle'de halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber. Bayrağımızı yakanlar bunlar. Bu dörtlü çete bunlarla beraber mi? Ezanımıza tahammül edemeyenler bunlar.'' dedi.