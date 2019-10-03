Başkan Erdoğan sistem tatrışmalarına noktayı koydu! "Değişiklik olmayacak" 03.10.2019 18:48

AK Parti MYK toplantısında Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir değişikliğin olmayacağını belirtti. Erdoğan, MYK'nın ardından "Sistemde değişiklik olmayacak. Bunlar bizim dışımızda" ifadelerini kullandı.

AK Parti MYK toplantısında Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir değişikliğin olmayacağını belirtti. Erdoğan, MYK'nın ardından "Sistemde değişiklik olmayacak. Bunlar bizim dışımızda" ifadelerini kullandı.

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