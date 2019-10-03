Haberler Web TV Başkan Erdoğan sistem tatrışmalarına noktayı koydu! "Değişiklik olmayacak"

Başkan Erdoğan sistem tatrışmalarına noktayı koydu! "Değişiklik olmayacak"

03.10.2019 18:48

AK Parti MYK toplantısında Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir değişikliğin olmayacağını belirtti. Erdoğan, MYK'nın ardından "Sistemde değişiklik olmayacak. Bunlar bizim dışımızda" ifadelerini kullandı.


AK Parti MYK toplantısında Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir değişikliğin olmayacağını belirtti. Erdoğan, MYK'nın ardından "Sistemde değişiklik olmayacak. Bunlar bizim dışımızda" ifadelerini kullandı.

İşte detaylar...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları