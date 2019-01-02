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Başkan Erdoğan: "Şişirilen balonları 31 Mart'ta bir kez daha patlatacağız"

02 Ocak 2019, Çarşamba

Partisinin Ankara'da Aday Buluşma Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan "AK Parti sözünün eri olmuştur. 30 Mart'ta da sözünün eri olacaktır. Şişirilen balonları 31 Mart'ta bir kez daha patlatacağız. 31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum. Gözünü Ankara'ya dikenlere derslerini vereceğiz." dedi.


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